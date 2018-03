Un samedi 30 avril presque trop riche !

6

Commentaires

Quand j’ai dû tout "synthétiser", ce vendredi 29 avril, pour envoyer les "lancements" à Philippe Robuchon (qui remplacera Bernard Poirette, ce week-end) dans la "matinale" de RTL), j’ai cru que je n’allais pas m’en sortir, et j’ai donc évité de rentrer dans les détails, pour ne pas affoler le copain Philippe.



Rendez-vous compte du programme exceptionnel de ce samedi :



- à Auteuil : réunion magnifique, avec la listed pour débutantsPrix Wild Monarch et 4 courses de Groupe, préparatoires au plus haut niveau et rassemblant les authentiques champions de la butte Mortemart (Milord Thomas, As d’Estruval, Blue Dragon, Device…)



- à Argentan : le coup d’envoi du TGV (Trot à Grande Vitesse – voir autre « brève ») et un plateau de premier ordre.



- à Toulouse : 3 listed races, dont le Vase d’Argent, 2ème étape du Défi du Galop.



- en Irlande, à Punchestown, 2 Groupes I en obstacle.



- en Angleterre, à Newmarket, les célèbres 2.000 Guinées (Groupe I équivalent de notre Poule d’Essai des poulains), avec un certain Air Force Blue, qui s’annonce comme un cheval d’exception.



- en Suède, à Aby, l’Olympiatravet (Groupe I, international, à l’attelé, sur 2.140 mètres) où Anna Mix va tenter de devenir la première française (aucun mâle tricolore – entraîné en France – n’a réussi à l’emporter) à s’imposer, même si Fabrice Souloy (qui présente Your Higness, associée à Björn Goop, demain) a épinglé cette prestigieuse épreuve à son palmarès, grâce au suédois Commander Crowe.



Bref, abondance de biens ne nuit pas mais, malheureusement, même avec la meilleure volonté du monde, depuis Auteuil où je ne vais pas arrêter de courir, j’aurais beaucoup de mal à suivre toutes ces grandes rencontres…