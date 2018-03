Dominique Bressou commente ses résultats de ce samedi 30 avril

3

Commentaires

En l’abordant dans le rond de présentation, ce samedi 30 avril à Auteuil, après le Prix Ingre, j’ai lancé à Dominique Bressou :



« Alors, tu n’es pas capable de réaliser le « coup du chapeau » (NDR : 3 victoires au cours de la même réunion) ? »



Souriant, « Papy » m’a répondu : « Non, tu vois, je ne suis pas encore assez for-t pour cela… »

Redevenant plus sérieux, je lui ai précisé : « Ton PAULOUGAS, vainqueur du « Jean Stern », m’étonne un peu, tout de même… »



Sincère, l’entraîneur désormais installé à Dragey, dans la baie du Mont Saint-Michel, m’a confié : « Pas moi… C’est un très bon cheval… Mais j’ai commis des erreurs, avec lui… Des bévues dans le « timing ».. Il est revenu tard au travail, je l’ai présenté pas assez prêt, cette saison, puis, voulant l’affûter davantage, je l’ai supplémenté, à 10 jours, et c’était une bêtise. Il n’avait pas eu le temps de bien « encaisser », et je le conçois tout à fait… Du coup, j’ai pris mon temps pour mieux le préparer et, tu vois, il gagne bien, aujourd’hui, qui plus est devant PUNCH NANTAIS, un « Macaire » qui n’est pas le premier venu… »



« Et ton quinté, avec JEANNOT DE NONANT ? »



« Comme prévu, il avait bien progressé sur sa reprise de contact… Mais il a commis une faute sérieuse, durant le parcours, qui a bien failli lui coûter la victoire… Il lui a fallu lutter, de fait, mais il s’impose tout de même… »

« Et ton champion, MILORD THOMAS, vainqueur du Grand Steeple-Chase de Paris 2015, dans le Prix Ingré, ultime préparatoire au 22 mai ? »





« Il me rassure… Il n’avait été que l’ombre de lui-même, en dernier lieu… Aujourd’hui, si je ne mets pas en doute la supériorité d’AS D’ESTRUVAL, je suis persuadé que la bévue de mon cheval, au dernier obstacle, lui a cassé son action, et qu’il a donc eu du mal à se relancer sur le plat, d’autant qu’il portait 72 kilos et rendait 6 livres au futur lauréat… mais c’est bien, il va y avoir du très joli sport, le 22 mai, avec, aussi, d’autres champions en lice… Mais j’ai le droit d’être confiant… »