Le beau samedi de Fabrice Souloy …

Commentaires

Son UN MEC D’HERIPRE, associé à Jean-Michel Bazire, a fait sien, sur le pied de 1 ‘10’’ au kilomètre, le Critérium de Vitesse de Basse Normandie (Groupe II, international, première étape du TGV – Trot à Grand Vitesse - ), ce samedi 30 avril à Argentan et, presque au même moment, en Suède, à Aby, son YOUR HIGNESS, confiée à Björn Goop (NDR : Franck Nivard, échaudé, ne veut plus se rendre en Scandinavie) a remporté l’Olympia Travet, comme l’avait fait, avant lui, son compagnon de box, COMMANDER CROWE.





Bien joué, Fabrice.