Cinq chevaux analysés pour le quinté de ce samedi 28 mai à Enghien. Il y a du beau monde et des infos, comme toujours.

JMB dans la Sarthe dimanche 29 mai

Il sera à Enghien ce samedi 28 mai mais pas à Solvalla pour l'Elitloppet. Chaque année, en effet, il est présent sur l'hippodrome de Sablé-sur-Sarthe, où se court une épreuve dédiée à la mémoire de son père, Michel Bazire. C'est donc Jos Verbeeck qui va le remplacer au sulky d'Un Mec d'Héripré.

Your Highness non partante dans l'Elitloppet

Your Highness devait être drivée par Björn Goop. Elle a, selon, Fabrice Souloy, un problème de santé qui l'empêche de défendre ses chances, qui étaient réelles.

Rappel

Les Bleus sont à Vincennes vendredi 27 mai dans la soirée. Nous y reviendrons plus longuement.

La 3ème étape du Défi du galop à Bordeaux-Le Bouscat samedi 28 mai

Elle a lieu dans le 94ème Grand Prix de Bordeaux, en 5ème course, vers 14h50. Il y a 10 partants et le favori en est le Rohaut Best Fouad, associé à Anthony Crastus. Il est invaincu cette année. Christophe Soumillon monte une 2e chance, Zafiro.