3

Commentaires

Victoire et record pour Bird Parker

Remarquablement drivé par Jos Verbeeck, Bird Parker, le trotteur de Philippe Allaire a remporté samedi 28 mai à Solvalla la Harper Hanovers Lopp où, comme tous les favoris, il avait un handicap de 50 m. Le cheval a fini fort et a battu le record du monde sur la distance de 3.140 m, en trottant en 1'12" et 1 centième. C'est son 2e succès consécutif après les Ducs de Normandie. Il devrait enchaîner sur une prochaine épreuve à Vincennes en juin.

Vous avez dit surprise dans le quinté ?

Trois outsiders ont pris les trois premières places ce dimanche 29 mai à Saint-Cloud dans le Prix Le Parisien. La 2e place de Café Royal confirme la forme étonnante des chevaux entraînés par Carina Fey, d'autant qu'il faisait sa rentrée. Landym, mon favori, n'a couru que 150 m pour terminer fort 4ème. À reprendre bien sûr. Nahual, la dernière minute, a mené à ma surprise mais a conservé la 5ème place. Son compagnon de box, Moskito Borget, a, comme je le redoutais, été victime de son numéro 1 à la corde.

Vazirabad comme prévu

Lui, au moins, a rempli son contrat en remportant le Prix Vicomtesse Vigier, mais en se montrant froid et en se raccourcissant dès qu'il a pris l'avantage. Reste que Christophe Soumillon l'a toujours accompagné et qu'il est doué. Hongre, il ne peut courir l'Arc et son avenir devrait passer par le Grand Prix de Saint-Cloud.

Highlands Queen vers le Diane

La pouliche de Stéphane Pasquier a remporté le Prix Cléopâtre ce dimanche 29 mai à Saint-Cloud, nettement devant la Bary Mango Tango et la favorite Apple Betty, montée par Christophe Soumillon. Titulaire de deux victoires et d'une 2ème place en trois tentatives, cette "Cendrillon" entraînée par Yohan Gourraud va prendre la direction de Chantilly, où elle n'aura rien à perdre.

Victoire britannique dans le Prix Corrida

Speedy Boarding était la seule concurrente étrangère au départ et elle s'est imposée devant la sympathique Siljan's Saga et la favorite Candarliya pas très heureuse lors du déboulé final. 4ème, Contribution a bien terminé.