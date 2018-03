Samedi 4 juin : ils sont maintenant 18 dans le Derby d’Epsom !

1

Commentaires

C’eest ce samedi 4 juin, veille de notre Prix du Jockey-Club, que va se disputer le 237ème Derby d’Epsom (Groupe I, 3 ans, 2.400 mètres), désormais parrainé par Investec…



Ils étaient 14 restants, mais 4 poulains ont été supplémentés (moyennant, pour chaque propriétaire, 100.000 €, environ) ce qui porte l’allocation globale de 1.325.000 £ (initialement prévue) à 1.543.000 £, détrônant les 1.470.000 £ de 2003.



Vainqueur en 2011 avec POUR MOI (confié alors au jeune Mickaël Barzalona, 18 ans), André Fabre a finalement décider d’aligner CLOTH OF STARS, appartenant à l’écurie Godolphin. Des entraîneurs britanniques en ont fait autant avec WINGS OF DESIRE, HUMPHREY BOGART et RED VERDON.



Voici les 18 qui devraient en découdre, samedi, avec, entre parenthèses, le nom de leur entraîneur :



ACROSS THE STARS et ULYSSES (Sir Michael Stout)

BEACON ROCK, BRAVERY, DEAUVILLE, IDAHO, PORT DOUGLAS, SHOGUN et l’invaincu US ARMY RANGER (tous préparés par Aïdan O’Brien)

ALGOMETER (DM Simcock)

BIODYNAMIC (KR Burke)

CLOTH OF STARS (André Fabre)

HARZAND (DK Weld)

HUMPHREY BOGART (Richard Hannon)

MASSAAT (Owen Burrows)

MOONLIGHT MAGIC (JS Bolger)

RED VERDON (Ed Dunlop)

WINGS OF DESIRE (John Gosden), l’actuel favori, chez les bookmakers, avec US ARMY RANGER..



Rappelons que, l’an passé, un certain GOLDEN HORN, monté par Frankie Dettori et entraîné par John Gosden, avait réalisé le fabuleux doublé : « Derby – Arc de Triomphe ».



Cette année, le tandem magique présente… WINGS OF DESIRE !