Quinté du 31 mai à Strasbourg : la joie de Bernard Récher

Commentaires

Interrogé par le journaliste d’Equidia après la victoire de son POWERMAN dans le Prix de La Musique, le quinté de ce 31 mai à Strasbourg, Bernard Récher respirait une joie communicative…

L’homme n’a qu’un « permis d’entraîner », depuis 27 ans, ce qui l’a toujours obligé (même s’il est sans autre emploi actuellement) à travailler parallèlement pour pouvoir entretenir sa passion.



Installé à Wissembourg, où il s’occupe principalement de demi-sang (avec quelques jolis succès à la clef), il n’avait encore jamais aligné l’un de ses représentants au départ d’un événement. Les progrès affichés par son POWERMAN, qui restait sur 3 victoires et avait encore été pénalisé de 8 livres pour la plus récente (de 13 depuis celle du 4 avril).



Pour un coup d’essai ce fut un coup de maître et ce plus que sympathique « semi » professionnel n’est pas prêt d’oublier ce Prix de la Musique… Des débuts… en fanfare, sans la moindre fausse note. Bravo, Monsieur !