Quinté du dimanche 26 juin à Vincennes : les favoris et le tuyau à l'arrivée

C'était le Prix Bertrand Deloison. Björn Goop a fait encore étalage de son talent sur Viking Va Bene. Ulula Bella (4ème) n'a pas été heureuse encore une fois. Romanesque (5ème) sera à suivre cet été à Enghien. Le tuyau, que j'ignorais, était Artiste de Joudes (3ème). Ce Allaire rentrait mais il était manifestement bien prêt (hélas). Nos vidéos ont terminé 2ème (Ave Avis) et 6ème (Very Nice Marceaux).

Segolène Royal était présente

La ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie s'y est rendue pour remettre le trophée au lauréat du quinté, et recevoir les remerciements des dirigeants du trot pour avoir penché en leur faveur dans le dossier de Nonant-Le-Pin. Elle était visiblement ravie de sa visite.

Surprise dans le 1er groupe 1, le Prix d'Essai

C'était la 4ème course de cette réunion de Vincennes. Dhikti Vedaquais, après avoir mené grand train, n'en pouvait plus à la fin. Il n'a pu conserver que la 3ème place, derrière Dragon du Fresne (1er) et Drôle de Gosse (2ème). Le gagnant avait été acheté 2.200 euros. Il a gagné pour son propriétaire 90.000 euros.

Alexandre Abrivard Président

Cela a aussi été la journée du jockey puisqu'il a remporté deux des quatre groupes 1 du jour, ce Prix d'Essai à 20/1 et le Président de la République (7ème course) avec Chancelière Citrus à 4/1, de bout en bout. Après son succès dans le Cornulier, il réalise une belle année 2016. Sa jument a dominé le Hallais Cyprien des Bordes et le Raffegeau Clegs des Champs. Je vous indiquais ce Pick 5 pour sauver l'honneur.

13 courses à Auteuil lundi 27 juin

Trois à partir de midi et le reste ensuite. C'est la conséquence de l'annulation des épreuves jeudi dernier et du fait qu'il s'agit de la dernière réunion de cette première partie de la saison à Auteuil.