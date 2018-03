Une bonne initiative : améliorer la filière équine en France

1

La sénatrice de la Côte D'Or, Anne-Catherine Loisier, qui est d'ailleurs la Présidente du Groupe Cheval dans la Haute Assemblée, va présenter un rapport à la prochaine rentrée pour améliorer la situation de la filière équine en France.



Son modèle doit être, pour elle, consolidé en urgence vu la situation qui touche tous les acteurs du secteur.

Son texte devant le Sénat va dresser le panorama actuel tant économique qu'environnemental et il proposera des solutions pour une pérennité nécessaire avec des mesures de bon sens comme : la réduction de la TVA qui a été augmentée par Bruxelles et qui touche aussi bien les Centres Équestres, que les propriétaires de courses moins nombreux à cause de l'augmentation des prix de pensions, un rééquilibrage de la fiscalité des paris hippiques (en la diminuant) et un plus grand équilibre de la politique des jeux dans notre pays où la Française des Jeux, justement, paraît plus favorisée.



Pour la sénatrice, qui est également cavalière, ces choix sont indispensables pour relancer une filière qui est un modèle dans le monde entier.

Ce qui va se passer

Le texte adressé aux sénateurs va leur permettre de prendre connaissance des problèmes, ensuite d'autres commissions du sénat, notamment celle des Affaires Européennes seront approchées, puis le gouvernement pour qu'il agisse au niveau de Bruxelles. Cela peut prendre du temps. L'issue est incertaine mais cela vaut la peine d'essayer. Donc, à suivre.

Le PMU présent au salon Viva Technology à Paris Porte de Versailles à partir de

Pendant trois jours, il accueille des startups existantes ou en essor ainsi que de grandes entreprises pour imaginer les changements technologiques de demain. Le PMU va promouvoir des initiatives sur l'avenir des jeux et des paris et aussi présenter ses propres modules. Bon c'est l'avenir et c'est bien, mais le présent ?

