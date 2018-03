4

Deux interviewés mais quatre chevaux analysés, trois pour le quinté et un 4e pour le grand Prix de Deauville .

À voir et revoir bien entendu.



Il y a une tirelire de 10 millions d'euros au quinté

Via le PMU et en raison de la 5e étape des Epic Séries qui est programmée dans le Grand Prix de Deauville. Évidemment comme ils ne sont que quatre, la tirelire migre dans le handicap qui n'est pas évident du tout. À noter que ces Epic Séries censées valoriser les belles courses auprès du plus grand nombre, et des néophytes en particulier, n'ont pas chance avec la super tirelire puisqu'ils n'étaient que 11 dans le Grand Prix de Saint Cloud et 8 dernièrement dans le Grand Prix de Paris ! Et à signaler que le départ de la course aura lieu exceptionnellement à 15h30 au lieu de 15h17.



La prime pour Un Mec D'Héripré

Il a remporté les 2 étapes du TGV, trot à grande vitesse, qu'il a disputées sur 3 possibles et vendredi soir à Cagnes Sur Mer il s'est promené sur les 1600 m du parcours avec JMB à son sulky. Il devait gagner en moins d'1'10" et 5. Il s'est imposé en 1'9" et 8 et a donc bénéficié d'une prime de 30 000 euros.



Deux tricolores ce dimanche dans un sprint à Baden Baden

On peut y parier en réunion 6 et en 7e course vers 16h40. Ils sont 14 au départ dont le Pantall Son Cesio (U. Ruspolli) et le Palussière Ross Castle (Hamelin) . À signaler que Marc Lerner est également dans la course et que Son Cesio paraît devoir être le favori.



Les jockeys d'obstacles à terre

Après D. Cottin, c'est James Reverley qui est tombé vendredi à Dieppe. On espère qu'ils se rétabliront vite. Enfin pour Cottin, on parle de trois mois d'arrêt.