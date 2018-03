3

Commentaires

Des changements au quinté ?

C'est la rumeur qui court depuis quelques jours. Le PMU pourrait revoir notamment les bonus de consolation. Dans quel sens ? On en saura plus dans la quinzaine qui vient et je vous en informerai dès que ce sera connu.

Against Rules me fait plaisir

Stéphane Wattel nous avait dit du bien de sa jument cet été, à la veille d'un quinté où elle s'était placée 3ème à 20/1. Elle l'a emporté mercredi 31 août dans le quinté de Deauville, et Sans Peur, sa compagne d'entrainement, a pris la 3ème place (notre dernière minute alors que la 1ère était la favorite). Je ne vous indiquais que le quarté cette fois, hélas.

La petite sœur de Ready Cash gagne à Vincennes

Après ses débuts victorieux en province, Ère Nouvelle s'est imposée nettement dans la 6ème course de la 3ème réunion, le Prix des Cyclamens, avec Gabriele Gelormini. Elle a un bel avenir devant elle et c'est bien sûr une Philippe Allaire.

Sébastien Guarato confiant avant le Critérium des 5 ans

Qui semble évidemment promis à son crack Bold Eagle. Je l'ai manqué à Vincennes lundi 29 août, mais dans Paris Turf il précise que son trotteur est super, que la distance n'est pas un problème et qu'il va déferrer pour la 1ère fois un autre de ses chevaux, Baltic Charm, pour l'occasion. Il sera lui drivé par Éric Raffin contre Franck Nivard, bien sûr pour Bold.