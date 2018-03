Impressionnant Pierre-Charles Boudot, La Cressonnière a une lombalgie

4

Commentaires

Quinté bizarre mardi 27 septembre à Enghien

Dans la façon dont il s'est disputé et pour son arrivée. C'était le Prix de Beaune, la 3ème course de la réunion 1. D'emblée, les numéros 15 (Val de Saane) et 16 (Plaisir Fou) ont pris 30 m au peloton, scindé en deux parties. Ils étaient abandonnés par la presse à 50 et 70 /1. Ils ont pris les 2ème et 3ème places grâce à cette folle équipée, devancés seulement par Dylan Ubeda en selle sur Ami Sol. Il n'y a pas eu de gagnant dans l'ordre au quarté et au quinté, mais le trio a été payé. Le favori, Lando Blue, n'a jamais été vu à la pointe du combat après un départ moyen. Bon, c'est de l'argent en moins qui sera recyclé. J'espère que ces deux fuyards confirmeront la prochaine fois.

La Cressonnière a une lombalgie

C'est ce qui ressort des examens médicaux réalisés sur la jument, qui ne reviendra en piste que l'an prochain. Dommage pour son entourage qui a préféré, en la soignant, privilégier la santé de la pouliche, ce qui est bien, et pour son jockey, Cristian Demuro, qui en a pleuré selon ses dires.

Impressionnant Pierre-Charles Boudot

Il a remporté trois épreuves à Salon-de-Provence mardi 27 septembre (les 3ème, 4ème et 5ème courses de la réunion 2) et en est à 205 succès cette année, à 3 mois de la fin des courses plates. Autant dire qu'il va pulvériser le record de Christophe Soumillon, qui est de 227 succès.

Étape décisive pour le GNT au Mont-Saint-Michel

Mercredi 28 septembre dans la 2ème course de la réunion 1. C'est l'une des nouveautés de ce Tour de France qui ne s'y est plus produit depuis longtemps. Ils sont 18 au départ, 9 à chaque poteau, et si Utinka Selloise l'emporte elle prendra la tête à 4 étapes de la fin (voir nos pronostics).



Prix de l'Arc de Triomphe : le PMU met en place un dispositif spécial

Avec une tirelire de 10 millions d'euros au quinté, puisque c'est une course Epiqe Series ; avec 150.000 bons à parier distribués dans les 13.000 points de vente entre lundi dernier et samedi prochain ; avec des animations PMU en fête dans 9 lieux PMU City de la capitale, ainsi qu'à Boulogne-Billancourt et Toulouse ; avec sur le net (pmu.fr) une offre spéciale de bienvenue de 250 euros pour toute ouverture de compte avant dimanche ; et enfin avec, à Chantilly durant le week-end, la mise en fonction d'une centaine de terminaux itinérants pour prendre les enjeux, et 60 bornes en version française et anglaise.