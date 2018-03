3

Prix de l'Arc de Triomphe : encore 17 au départ

Après le 2ème forfait, qui a vu les départs de The Juliet Rose et surtout d'Almanzor, qui sera le grand absent de la course. Zarak, selon Paris Turf, devrait courir le Prix Dollar. En revanche, deux autres Royer-Dupré restent engagés : Vedevani (cheval de jeu ?) et One Foot in Heaven. Le Freddy Head a été confirmé dans la course. C'est Migwar, qui sera monté par l'ami Olivier Peslier.



Au total, 10 des concurrents au départ ont remporté 19 groupes 1. C'est donc un beau plateau, avec Postponed en pole car il en a remporté quatre à lui tout seul. Le dernier forfait a lieu ce jeudi 29 septembre avec la liste des partants probables.

JMB au galop, Vanille du Dollar confirmée

Utinka Selloise a été vite disqualifiée, hélas, dans le quinté de mercredi 28 septembre au Mont-Saint-Michel, alors qu'elle en était la favorite. Visconti l'a emporté devant Vacate Money, qui a surtout fait la ligne droite, comme notre dernière minute, Topaze Jef, 5ème. La bonne affaire est pour Vanille du Dollar qui, bien drivée, par Éric Raffin, a terminé 4ème. Cela lui permet de se détacher au classement des chevaux. JMB et JMB - Jean-Michel Bazire et Jean-Michel Baudouin -, restent en tête dans les catégories drivers et entraîneurs.

Matthieu Abrivard : la forme

Vainqueur du Prix de Normandie comme entraîneur et driver avec Bellissima France le dimanche 18 septembre dernier, il a récidivé mardi 27 septembre à Vincennes avec une C, Caly Loulou, dans la qualification de l'UET, et ce mercredi 28 septembre en prenant la 3ème place du quinté au Mont-Saint-Michel avec Tiburce de Brion à 55/1. C'est sa période, bravo.

Mardi 27 septembre : quelle journée pour les turfistes !

Un quinté d'outre-tombe, le Prix de Beaune, à Enghien, et pour finir le grand favori au trot, Charly du Noyer, disqualifié dans le Grand Prix de l'UET à Vincennes. Ce n'est pas comme cela que l'argent va se recycler.