Zarak dans le Prix Dollar, Divin Léon repousse ses limites

Commentaires

Zarak dans le Prix Dollar

Le poulain de l'Aga Khan, fils de Zarkava, disputera finalement ce groupe 2 plutôt que le Prix de l'Arc de Triomphe, où il était engagé jusqu'à ce jeudi 29 septembre. Il sera monté par Christophe Soumillon, à suivre dans pratiquement toutes les courses de samedi 1er octobre à Chantilly.

Christophe Lemaire en Angleterre samedi 1er ocotbre

C'est ce qu'il m'a dit lors d'un sympathique échange. Il estime beaucoup son Japonais Makahiki. On y reviendra ce week-end.

Arc : tirage au sort des places à la corde vendredi 30 septembre

Ce sera à Saint-Cloud dans la matinée. Cela reste une donnée importante, plus encore à Chantilly qu'à Longchamp. Qui aura les bons numéros ?

Divin Léon repousse ses limites

Divin Léon, le valeureux combattant de Mathieu Boutin m'a encore étonné par sa bravoure. Il s'est imposé à Compiègne jeudi 29 septembre dans le quinté, le Prix des Ruines de Champlieu, au terme d'unearrivée très serrée où j'ai vu des concurrents malheureux comme Running Waters (5ème) et Veakalto (7ème). À 8 ans c'est son 5ème quinté (à 22/1) et c'était sa 111ème course courue dont 59 quintés.

On a beau être milliardaire...

Michael O'Leary, le fondateur et patron de Ryan Air, a décidé de retirer ses 60 chevaux à l'entrainement chez le maître irlandais Willie Mullins. La raison : ce dernier a décidé d'augmenter ses prix de pension, ce qu'il n'avait plus fait depuis longtemps. O'Leary ne veut pas payer et il va répartir ses chevaux chez plusieurs autres entraîneurs.

1,4 million d'euros pour un poulain

C'est ce qu'a payé le courtier John Ferguson (Dubaï sûrement) pour acheter le 1er produit par Dubawi de la bonne jument Beauty Parlour. C'était à l'occasion de la dispersion de l'écurie Wildenstein, mercredi 28 septembre.