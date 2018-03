VIDÉOS - Prix de l'Arc de Triomphe 2016 : six chevaux analysés

+

Réagir

Pour préparer au mieux le Prix de l'Arc de Triomphe, le quinté du dimanche 2 octobre à Chantilly retrouvez les interviews de Christophe Lemaire pour Makahiki (le 14), Claude Beniada pour New Bay (le 1), Carlos Laffon-Parias pour Left Hand (le 16) et de Mathieu Legars pour Highland Reel (le 4), Order Of St George (le 8) et Found (le 10). Ils seront 16 à s'élancer pour cette épreuve de galop (2.400 m) qui est la mieux dotée au monde, sur le gazon, avec une allocation globale de 5 millions d'euros dont près de 3 pour le vainqueur. Il y a 8 concurrents Français face à 8 étrangers ambitieux, des Britanniques, des Irlandais, un Allemand et un Japonais.



Pour la 1ère fois, les turfistes japonais vont pouvoir parier sur la course, mais en masse séparée des Français, et pour la 14ème fois ils ont un partant pour espérer vaincre après plusieurs places de 2ème. De nombreux journalistes nippons ont d'ailleurs fait le déplacement pour l'occasion. Leur champion a 3 ans, s'appelle Makahiki, a gagné une préparatoire il y a 3 semaines et est piloté par un cavalier français, Christophe Lemaire, qui vit depuis 2 ans au Japon à temps complet. Le favori britannique est Postponed, qui est invaincu depuis 14 mois. Il a 5 ans et appartient à la famille Maktoum de Dubaï.





Coté Français, il y a également de bonnes possibilités avec New Bay et Left Hand. Le premier, 3ème de l'Arc l'an passé, revient bien après une blessure. Il appartient à un prince saoudien Khalid Abdullah et est entraîné par André Fabre, le recordman de victoires dans la course. La seconde est la propriété des Frères Wertheimer (Channel) et a remporté brillamment le Prix Vermeille pour les meilleures pouliches. Elle est entraînée par Carlos Laffon-Parias qui, lui, reconnait une chance logique.





Enfin, les 3 Irlandais Highland Reel, Order Of St George et Found appartiennent à la redoutable écurie de Coolmore. La dernière sera la plus jouée. Elle est monté par le jockey maison Ryan Moore, alors que le deuxième est piloté par Lanfranco Dettori, qui dispute son 29ème Arc.

Christophe Lemaire présente Makahiki

"Pas mal de champions japonais sont venus courir là, rappelle le cavalier français. Malheureusement, ils n'ont toujours pas gagné, à chaque fois il a manqué un petit quelque chose. Si moi je pouvais leur apporter cette victoire, je rendrais un petit peu au Japon ce qu'il m'a donné depuis tant d'années".

J'ai une grande confiance en lui

"Makahiki, c'est le meilleur 3 ans japonais. On n'a perdu qu'une seule course jusqu'à présent. C'est un cheval très maniable, qui a un très bon tempérament, il est capable de suivre n'importe quel rythme, d'accélérer, de maintenir l'accélération très longtemps, il a de la tenue. Je ne lui vois pas beaucoup de défauts. J'ai une grande confiance en lui".



Christophe Lemaire présente Makahiki, le 14 dans le Prix de l'Arc de Triomphe 2016 Préparez au mieux le quinté du dimanche 2 octobre à Chantilly.

Claude Beniada présente New Bay

"Il est en forme, se réjouit le représentant la casaque princière saoudienne. C'est un cheval qui a été malade au printemps. Il est revenu à Deauville, il a gagné facilement dans une course qui n'était pas un grand lot. Il a couru après en Irlande dans les Champion Stakes, qui était sans doute la meilleure course en Europe cette année, il a terminé 4e, une excellente performance. Il a sans doute progresser encore depuis".

On a beaucoup d'espoirs Claude Beniada

"On doit faire confiance évidemment à André Fabre pour l'amener à 100% de sa forme. C'est un grand entraîneur, un grand professionnel, le recordman des victoires dans l'Arc. On a beaucoup d'espoirs (...) Il a un bon numéro de corde, mais il avait aussi gagné le Prix du Jockey Club sur cette piste avec un très mauvais numéro de corde".



Claude Beniada présente New Bay, le 1 dans le Prix de l'Arc de Triomphe 2016 Préparez au mieux le quinté du dimanche 2 octobre à Chantilly.

Carlos Laffon-Parias présente Left Hand

"Le parcours de Chantilly, la distance, lui ont bien plu lors des courses préparatoires, souligne l'entraîneur. Elle arrive bien pour le jour J. On a respecté les délais de fraîcheur pour ne pas qu'elle ait de course trop dure après le Diane. Jusqu'à maintenant, tout s'est bien passé".

Elle est mentalement et physiquement très bien Carlos Laffon-Parias

"Elle est mentalement et physiquement très bien (...) Le numéro 15 à l'extérieur est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Le problème c'est quand il n'y a pas de train. Mais ça va être une course où ça va galoper dès le départ. Ça va se décanter et je crois qu'à la fin c'est la qualité qui va parler".

Carlos Laffon-Parias présente Left Hand, le 16 dans le Prix de l'Arc de Triomphe 2016 Préparez au mieux le quinté du dimanche 2 octobre à Chantilly.

Mathieu Legars présente Highland Reel, Order Of St George et Found

"Found est une pouliche très très dure, qui est 5 fois 2ème de groupes 1 cette année, rappelle le représentant français de l'écurie Coolmore. On espère qu'elle puisse en gagner un dans l'Arc. Elle est très maniable. La boîte de départ à Chantilly a moins d'importance qu'à Longchamp, donc on pense qu'elle peut faire quelque chose de très bien (...) Elle a été battue par Potponed, après elle venait d'enchaîner pas mal de groupes 1. Là, elle a eu un été un peu plus facile. Elle peut bien faire".

Found peut faire quelque chose de très bien Mathieu Legars

"Order Of St George, c'est plutôt un cheval de 2.800-3.000 m. On aurait aimé pour lui un terrain beaucoup plus souple. On va voir. Il va falloir qu'il sorte rapidement des boîtes (...) parce qu'il n'a pas forcément une vitesse de pointe pour finir la course sur un sprint. On va essayer. On verra bien ce qui se passe".



"Quand à Highland Reel, "c'est un cheval qui peut être des fois un petit peu compliqué en course. Mais quand il est bien dans sa tête, il a de la tenue et beaucoup de vitesse. Il peut finir les 500 derniers mètres très rapidement".