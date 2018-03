1

Vraiment plusieurs interviews intéressantes pour le quinté de ce dimanche 2 octobre à Chantilly : 6 chevaux sur 16 passés en revue. À voir et revoir.

Beau week-end de galop sur le papier

À Chantilly, avec au total durant ces deux jours 60 gagnants de 127 courses de groupes en démonstration. Dans, l'Arc comme je l'ai signalé ce sont les lauréats de 18 groupes 1 qui sont au départ, Postponed en ayant remporté 4 à lui tout seul.

La réunion de samedi 1er octobre à Chantilly est belle

Avec des épreuves indécises, mais tout de même un groupe 1 et quatre groupes 2, et la présence en piste de Zarak (dans la 4e), The Juliet Rose (dans la 2e), Zayva (dans la 6ème) et surtout Vazirabad (dans la 5ème). Je crois que Christophe Soumillon sera l'homme de la journée.

Revoila Dicton en piste

Quelle belle aventure que celle de ce cheval acquis à réclamer et qui ne cesse de s'illustrer au plus haut niveau. Il dispute samedi 1er octobre, toujours à Chantilly, le Prix Daniel Wildenstein, une course avec 7 partants sur 1.600 m. 5ème du Prix Jacques Le Marois à Deauville, la référence sur la distance, il pourrait apporter une belle satisfaction à son entourage et à son cavalier, Olivier Peslier.

Olivier Peslier en lice pour un 5ème Arc

Justement, Olivier Peslier est le pilote le plus titré au départ avec Lanfranco Dettori. Il monte Migwar, une possible seconde chance.

Un tirage des places à la corde original

Avec sur le coté des employés de France Galop silencieux mais présents avec leurs fanions syndicaux. Ils protestent contre des regroupements envisagés. La présentation n'a pas été perturbée et on y a noté la présence d'une pléiade de journalistes nippons attentifs à tout ce qui se dit.