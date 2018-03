3

Commentaires

Fantastique King David

C'est un galopeur que j'adore et qui fait partie de mes abonnements depuis près de 2 ans. Brave et surtout courageux il a remporté un second succès consécutif cet automne, cette fois dans le quinté où son aptitude aux pistes souples l'a aidé. Il a un point faible, il saigne du nez souvent et c'est pour cela qu'il a plusieurs fois couru des réclamers sans quitter, et c'est une bonne nouvelle, l'écurie de Mathieu Boutin dont il est l'un des chouchous.



En gagnant ce jeudi à Maisons-Laffitte il a remporté sa 12ème victoire pour 110 courses disputées et quelques 300 000 euros de gains. Comme me l'a souligné son entraineur : "J'aimerais en avoir beaucoup comme lui !" Le terrain plus lourd de ces prochaines semaines devrait lui permettre de se mettre de nouveau en évidence.

3ème quinté hors des frontières ce vendredi soir

À Mons à l'occasion de la finale du Tour Européen du Trotteur Français. Attention c'est la 6ème course de la réunion 1 vers 20h30 (voir prono).



Sans incident Swedishman devrait remporter ce challenge car il reste sur trois succès contre presque les mêmes. Mais pour cette dernière deux nouveaux venus vont lui tenir la dragée haute : Anna Mix drivée par Franck Nivard qui effectue le déplacement alors qu'il aurait pu disputer la nocturne de Vincennes et Ave Avis drivé par Jos Verbeeck, lequel aura à cœur de se rappeler à notre bon souvenir. Il reste interdit d'exercer en France depuis 1 an pour des raisons fiscales qu'il conteste et parcourt le reste de l'Europe avec application. C'est bien de la part de JMB de lui confier l'un de ses champions. Ce serait mieux qu'il revienne driver chez nous.

Bons débuts à Saint-Cloud de la soeur de Trêve

Elle s'appelle Terre et a terminé seconde de la course pour débutantes derrière une Fraddy Head estimée : Musawah. Mais Thierry Jarnet l'a respectée et elle a bien fini après avoir un peu flotté à la distance. Criquette Head m'a déclaré que sa pouliche est très regardante. Elle doit donc apprendre son métier et nul doute qu'elle courra mieux la prochaine fois. Rappelons qu'elle avait été retirée de la vente du mois d'août il y a 1 an car la famille Head ne voulait pas s'en séparer à seulement 1 million d'euros.