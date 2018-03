Deux vidéos pour préparer la réunion du dimanche 30 octobre à Saint-Cloud

1

Pour préparer au mieux la réunion du dimanche 30 octobre à Saint-Cloud, retrouvez les interviews de Cédric Boutin, l’entraîneur de Dagobert Duke, et de Carlos Lerner pour Zambeso, le numéro 6, victorieux à Deauville.



Le quinté est le Prix de la Ligue Française pour la Protection du Cheval. Il se déroule en 4ème course, avec 18 partants. Départ à 15h15.

Cédric Boutin présente Dagobert Duke

"Le cheval est bien, en pleine forme. Je pense que l'on pourra terminer dans les cinq premiers avec lui. Il faudrait un déroulement un petit peu régulier. Parce que Saint-Cloud, parfois, lorsque les chevaux de devant tenaillent un peu la course c'est compliqué de revenir. Avec les terrains qui se sont assouplis et alourdis c'est un petit peu plus facile donc on va voir ce qu'on fait avec lui".

Carlos Lerner présente Zambeso, le numéro 6, victorieux à Deauville

"Il est en pleine forme comme le montre son dernier entrainement. Le cheval s'est retrouvé dernier à Lyon et au départ de la course, il était déjà hors course."



Il pourrait être dans la combinaison gagnante Carlos Lerner

"Le cheval devrait répéter ce qu'il a très bien fait à Deauville. Je pense que la surcharge qu'il a pris ne va pas le déranger pour être à l'arrivée d'une si longue distance. Il apprécie le terrain. Je pense qu'il pourrait être dans la combinaison gagnante."