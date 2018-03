2

Deux interviews de favoris pour le difficile quinté de dimanche à Saint-Cloud avec 18 partants. À voir et à analyser sans modération.



Ça plane pour les Boutin

Mathieu a remporté le quinté de jeudi avec King David après un autre évènement grâce à son fidèle Divin Léon. Son fils Hugo s'est lui imposé ce vendredi à Compiègne pour la 1ère fois dans une course prémium avec I Love Loup. Et Cédric Boutin, le frère de Mathieu voit ses chevaux revenir en forme. Il a gagné la 4ème de Compiègne, 30' après son neveu et a une bonne chance dans le quinté de dimanche. Une famille en forme.



Timoko en Italie avec Bjorn Goop

Il courra finalement le 6 novembre prochain à Milan (info de C. Piersanti). Son entourage a décidé de jouer la carte de la fraicheur cette année et après Milan il sera au départ du Prix de Bourgogne le 1er Janvier avant le Prix d'Amérique qu'il disputera pour la dernière fois en 2017 car il aura 10 ans. Ce sera sa 5ème tentative dans la Belle et son meilleur classement est sa seconde place cette année. Cela dit s'il gagne à Milan, il approchera le record des gains en courses de Ready Cash.



Criquette finit fort

Et c'est tant mieux car 2016 ne restera pas dans ses annales. Elle a enregistré un nouveau succès vendredi à Compiègne avec Magelan un fils de son étalon Fuissé.



Quel âge a-t-il ?

Jos Verbeeck toujours en délicatesse avec le fisc aura 59 ans au début de l'année prochaine.