Encore et toujours 2 inters pour le quinté de ce dimanche à Saint-Cloud. Deux bonnes chances je crois. À voir et à analyser.

Anna Mix égale le record de Mons

La jument de Franck Nivard (qui l'a superbement drivée) s'est imposée de bout en bout dans la quinté de vendredi soir, le Grand Prix de la Toussaint, la dernière étape du Tout Européen du Trotteur. Elle a dominé facilement Solea Rivelliere, Booster Winner, très bon finisseur, Swedishman et Ave Avis. Une arrivée de favoris. Elle est en grande condition et on lui souhaite de poursuivre sa série. Le Duvaldestin 4ème a lui remporté ce challenge, ce qui est bien puisque dans 2 mois il devra prendre sa retraite. Bravo à son entourage pour ce finish en beauté.

Pierre-Charles Boudot en veut toujours plus

Il a remporté les 2 premières de Nantes mais pas le Grand Prix où Landym a déçu. Il en est à 245 succès je crois et le record d'Europe est de 271 ! Il a 2 mois pour le battre, ce qui est faisable, et 6 montes ce dimanche après-midi.



Un beau tour d'horizon de Paris Turf

Un numéro à conserver je crois puisque nombre d'entraineurs donnent ce samedi les noms de leurs meilleurs atouts pour le meeting d'hiver. C'est très bien fait.



Jean-Marie Beguigné remporte le quinté

Je ne l'avais classé que 6ème mais sa jument a étonné comme le 3ème de la course totalement abandonné. Efferatus qui paraissait régulier s'est effondré et ma dernière minute n'a jamais été vue. Bon c'était difficile avant le coup, cela l'a été après.