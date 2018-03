1

Commentaires

La dernière minute en pôle

11/1 pour Bunook en effet dans le quinté de dimanche. Il débutait sur la distance mais l'a bien fait. C'est un chic cheval. Une vidéo sur deux avec la 5ème place de Zambeso. Dagobert Duke a terminé 7ème après avoir longtemps attendu. Dommage aussi pour Zalzali qui manquait au prono. Je plaide coupable.

Du beau monde sur la piste dès le début du meeting d'hiver à Vincennes

Dans l'épreuve principale, on va retrouver en effet Anna Mix avec un départ comme elle ne les aimait pas au début de l'année. Mais Franck Leblanc pense qu'elle s'est assagie et que cela vaut la peine de l'essayer à nouveau derrière l’œil électronique. On espère que cela va aller. Pour l'emporter, elle devra lutter avec Aubrion du Gers (JMB) Dante Boko, Ustinof du Vivier, ou encore Aladin d'Ecajeul.

Reverra-t-on Jos Verbeeck en France ?

Pas dans l'immédiat car le conflit qui oppose le driver belge au fisc n'avance pas. Il n'y a rien eu de nouveau depuis 1 an et dans ces conditions il ne peut toujours pas se produire dans notre pays. De plus depuis son départ Philippe Allaire pour lequel il drivait a une bonne équipe de jeunes pour le remplacer avec Yohann Lebourgeois, Jean Philippe Monclin, Gabriele Gelormini et en bonus Pierre Vercruysse. Mais c'est quand même dommage de se priver de ce show man.



Clément Lecoeuvre enchaine

C'est la révélation de l'année chez les apprentis de galop et il n'est plus loin de perdre sa décharge car il multiplie les succès. Celui de dimanche dans la seconde a été plein d'autorité pour l'écurie de Gérard Augustin Normand qui l'apprécie beaucoup.