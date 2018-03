Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 26 novembre 2016

1

3 chevaux analysés pour le quinté de ce dimanche ou le 12 Cheb de Kerviniou est non partant. Ce sont, je crois, de bonnes chances d'outsiders. Le numérotage continue d'aller jusqu'à 17.

7h40 : Le départ de la Japan Cup dimanche matin

On peut y jouer en France. Ils sont 17, dont 2 cavaliers tricolores : Christophe-Patrick Lemaire et Pierre-Charles Boudot . L'arrivée vers 8h15 dans mon rendez-vous avec Bernard Poirette.

Traders Ok

Il a confirmé sa victoire sur Bold Eagle en remportant sans coup férir le prix de Chenonceaux ce samedi à Vincennes. Rendez-vous pour pour lui le 25 décembre, avec le Critérium Continental qualificatif pour l'Amérique. Il y sera opposé à un autre Allaire, Charly du Noyer !

Des nouvelles des blessés

Jean-Philippe Monclin devrait reprendre la compétition au début du mois prochain après sa fracture de la clavicule. Umberto Rispoli espère lui remonter au début de l'année prochaine.

Un quinté un peu tronqué

À Vincennes, car Vinochka y a imprimé un train vraiment trop rapide. Elle s'est cramée toute seule, mais d'autres y ont laissé des plumes comme le favori Up And Green mal parti de plus qui après un effort terrible en face a eu des difficultés à la sortie du dernier tournant. Bonne note encore pour la dernière minute qui a fini fort, mais trop tard. À reprendre donc Tobrouk de Payre la prochaine fois . Quant à la lauréate Une Sérénade que j'avais suivie en province, elle m'a étonné.