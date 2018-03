Yutaka Take remporte sa 4ème Japan Cup

1

Commentaires

Il était le favori et il s'est imposé de bout en bout, et nettement dimanche matin. Il était en selle sur Kitasan Black. Erupt avec Pierre-Charles Boudot a eu un bon parcours, mais n'a pas pu accélérer et il a terminé dans le paquet comme le partenaire de CP Lemaire.

Corscia, Pyromane et Perfect Impulse lauréats de la der dominicale d'Auteuil

La 1ère a remporté aisément sa 4ème victoire consécutive et hélas sa dernière en compétition. Elle va entamer une nouvelle carrière de poulinière. Le second a l'avenir devant lui puisqu'il n'a que 3ans. Ce protégé de Patricia Butel est dur, car il n'a pas été ménagé par son jockey après le saut du dernier obstacle. La dernière, âgée de 4 ans, a bien sauté et bien allongé le tir dans un bon steeple. On la reverra l'an prochain.

Le haut du tableau pour le quinté

Je voyais bien le vainqueur Pinson du Rheu, mais je n'avoue pas le second Brut Impérial qui s'est montré à l'aise sur ce terrain. Al Roc à la peine a terminé 6ème. Il va lui falloir trouver un engagement plus facile. Borice favori a cédé après avoir mené. Il était pourtant chuchoté. Pour les vidéos : une 4ème et une 7ème places pour Christo Aubert et donc la 6ème pour David Windrif.

Les Irlandais continuent d'investir au trot

Ils ont déjà acheté une centaine de trotteurs ces derniers temps et une délégation est en France pour en acquérir encore d'autres. Il y a peu de trot dans ce pays du galop, mais une belle volonté d'en faire plus encore.