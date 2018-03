3

Commentaires

Une fausse rumeur



Encore une, qui laissait entendre depuis 48 heures que les nocturnes du mardi allaient disparaître pour cause de faibles enjeux et fréquentations. Il n'en est rien et, au contraire, comme je l'ai déjà signalé, ce sont les réunions étrangères parallèles à celles des nocturnes qui vont cesser pour que les paris soient plus concentrés l'an prochain sur Vincennes et Cabourg.



Tornado Bello tousse



Et malheureusement, il ne sera pas en piste jeudi 1er décembre à Vincennes dans le Prix Paul Buquet pour sa rentrée au trot monté. D'après son entourage, le Prix de Cornulier est toujours l'objectif de ce trotteur de l'écurie Levesque invaincu au monté. Il va se soigner et disputera des courses attelé pour peaufiner sa préparation.



Décision confirmée en appel pour Guy Cherel



Il est suspendu trois mois après un contrôle positif qu'il attribue à une erreur de vétérinaire. Du coup, ses chevaux passent sous la bannière d'Isabelle Pacault, sa compagne. Trois d'entre eux vont ainsi courir jeudi 1er décembre à Auteuil, et il en sera de même jusqu'au 1er mars prochain, où il pourra retrouver sa licence. Ses sauteurs devraient faire, comme d'habitude, le meeting de Pau.



Le salon du cheval se poursuit

Il fermera ses portes au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte dimanche prochain. Au programme d'ici là, le Grand Prix Longines le jour de la clôture, un concours de jeunes cavaliers jeudi avec la finale dimanche, vendredi une compétition de saut d'obstacles avec les meilleurs cavaliers d'Île-de-France, samedi et dimanche encore une compétition d'attelage et bien d'autres animations sur lesquelles on reviendra samedi prochain.