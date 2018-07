Une bêtise qui coûte cher pour Jonathan Plouganou

5

Le top jockey d'obstacles revenu au mieux après une longue blessure vient d'être sanctionné par les commissaires du galop d'une suspension de six mois à condition de ne pas faire appel de cette décision qui lui a été notifiée ce jeudi. La raison : il a fourni un faux flacon d'urine lors d'un contrôle médical le 27 novembre dernier. Il avait pris un anti-douleurs sans prescription médicale et avait eu peur de la réaction du médecin. Il lui a donc fourni de fausses urines avant que la supercherie ne soit découverte et qu'il reconnaisse les faits, qualifiant tout cela d'une énorme bêtise.



Le problème, ont indiqué les autorités du galop est qu'il était le 5e à utiliser ce stratagème et qu'ils craignent un trafic de ce genre dans l'entourage des jockeys. La seconde prise d'urine effectuée le lendemain s'est révélée négative mais les commissaires tout en reconnaissant les aveux de Plouganou, disant qu'il avait agi à titre individuel, ont donc décidé de le sanctionner sévèrement.

Ils seront 14 dans le Grand Prix de Bourgogne le 1er janvier

Bird Parker comme attendu est parti de la liste ou Bold Eagle et Timoko ont tiré de bons numéros derrière l'autostart le 2 et le 3. Booster Winner a tiré le 5, Princess Grif le 7, Voltigeur de Myrt le 8, Tiego d'Etang le 9 (à l'extérieur), Trebol le 11 et Call Me Keeper le 12 ( avec JMB ). Ce devrait donc un beau 1er quinté de 2017 avec une tirelire au PMU de dix millions d'euros puisque c'est une épreuve Epiq E Séries.



A suivre nos vidéos pour cette course dès vendredi soir.

Akayama ne souffre plus

La jument d'Alain Roussel restait sur plusieurs disqualifications et j'avais pris le risque de l'écarter . Mais son sympathique propriétaire, avant la course, m'avait mis en garde car il avait trouvé les raisons des problèmes. Hélas trop tard et elle a contrôlé le quinté du départ à l'arrivée.



Son petit frère de Traders Jerry Mom qui disputait la 5ème épreuve n'a lui terminé que 4ème mais il doit encore se familiariser avec Vincennes ou il paraissait pour la seconde fois . A suivre ..

Les retours en Belgique

Jeudi soir Akim du Cap Vert et Up And quick faisaient leurs rentrées à Mons. Je vous en donnerai très vite le compte rendu.