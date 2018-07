VIDÉOS - Quinté du dimanche 1er janvier à Vincennes : trois chevaux analysés

1

Commentaires

Pour préparer au mieux le quinté du dimanche 1er janvier, le prix de Bourgogne, qui a dans la troisième préparatoire au Prix d'Amérique, retrouvez les interviews de Franck Nivard, Bjorn Goop et Roberto Andreghetti.



C'est une 6e course avec départ à l'autostart et 14 concurrents, 9 en première ligne et 5 derrière. Départ vers 16H10 avec aussi une tirelire de 10 millions d'euros au Pmu puisque c'est une épreuve EpiqE Séries. Le grand favori est bien sûr Bold Eagle qui reste sur un superbe succès et qui adore ce tracé.

Franck Nivard, le driver de Bold

"On sait qu'il est meilleur quand il a une course d'attente, comme était son père, c'est un cheval qui aime bien lire sur les autres pour finir. Le cheval est vraiment bien en ce moment donc on va adopter la même tactique je pense. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre le jour où il a été battu. C'était une course très spéciale et j'avais démarrer un peu trop vite aussi. Là on va faire différemment et ça va aller je pense"

Franck Nivard présente Bold Eagle

Bjorn Goop, le driver suédois de Timoko

Son plus dangereux adversaire sera bien sûr Timoko, le 2. Ce dernier a remporté cette course l'an passé et a terminé 5e pour son retour à Vincennes récemment. S'il n'est pas encore à 100%, le cheval revient en grande forme. "Je suis content avec lui. Bien sûr il n'a pas beaucoup couru le dernier mois et il a besoin de plus d'heure de course pour être au top niveau".

Je crois qu'il est à 80 ou 90% Bjorn Goop

"C'est un cheval de tête, ça va être une bonne préparation pour le prix d'Amérique, c'est notre idée. Je crois qu'il est à 80 ou 90%, il va être mieux pour dimanche que lors de l'autre course".

Bjorn Goop présente Timoko

Roberto Andreghetti

Parmi les secondes chances logiques se trouve Princess Grif qui a déjà gagné son billet pour le prix d'Amérique. Elle est cette fois déferrée et son driver italien, Roberto Andreghetti , pense qu'elle peut se placer. "La jument est en très bonne forme, j'espère un bon numéro, elle aime bien cette distance et c'est une jument très rapide".