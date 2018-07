Prix d'Amérique 2017 : une tirelire de 10 millions d'euros au PMU

1

Cinq interviews pour le 96ème Prix d'Amérique Opodo de dimanche 29 janvier à Vincennes. Des pros qui entraînent des champions et qui espèrent tous un bon comportement. À voir et revoir.

Une tirelire de 10 millions d'euros pour le quinté au PMU

Puisque c'est la 13ème des 14 étapes des Epiqe Series, la dernière étant le Prix de France. Près de 100.000 bons à parier sont distribués dans les points de vente jusqu'à samedi soir et il est possible, en Île-de-France dans les 2.000 PMU, d'obtenir une place gratuite pour une place achetée. Le prix d'entrée sur l'hippodrome est de 5 euros et le montant sera reversé à l'association La chaîne de l'espoir, qui aide les enfants démunis pour leur donner un accès aux soins et à l'éducation.

Les personnalités bien présentes

Joey Starr, Michel Cymes, François-Xavier Demaison, Nathalie Dessay, Victoria Bedos ou encore Laura Smet seront de la fête, ainsi que le secrétaire d'État aux Sports Thierry Braillard, l'ambassadrice de Suède ou le commissaire européen à l'Agriculture.