Commentaires

Du monde et une belle ambiance à Vincennes

Pour ce dimanche de gala avec de nombreux supporters scandinaves très en verve. L'ambiance était sympathique sauf autour des ascenseurs peu nombreux et pris d'assaut par le public présent.

Les favoris à l'honneur dans les premières épreuves

Canadien d'Am, Calin de Morge, Draft Life et Django Riff ont répondu présents avant la belle. De bon augure ?

Arlington Dream bien luné

Ce trotteur délicat qui restait sur deux distancements à l'attelé a renoué avec le succès au monté en l'emportant de bout en bout. S'il répète il a de bonnes épreuves à sa disposition d'ici à la fin du meeting.

400 convives rassemblés pour le dîner du Prix d'Amérique

Pas loin des Champs-Elysées avec une table de drivers en forme : Raffin, Abrivard, Mottier, Bigeon.

Nathalie Dessay a chanté pour son association La Chaîne de l'Espoir et Yves Dreux a remporté le gros lot d'une tombola, un cristal Lalique.

Arrogate remporte la course des millions

Au galop, en Floride alors que l'autre favori California Chrome a sombré. Il est la propriété de Khalid Abdullah.

Aubrion est un sacré trotteur

Malgré les doutes de JMB, son hongre, le meilleur de France, s'est baladé dans le Prix du Luxembourg, le quinté de samedi. Parti à sa main puis vivement rapproché, il a contrôlé ensuite les attaques d'autant plus facilement que plusieurs de ses adversaires se sont enlevés : Charly du noyer dès le départ, Bolero Love et Sauveur un peu plus tard. À ce jeu de massacre c'est évidemment Franck Nivard, toujours là, qui a pris la seconde place avec Indigious devant le surprenant Rod Stewart. Quatrième Ave Avis aurait été 3e quelques mètres plus loin. Des surprises donc dans ce Prix du Luxembourg ou Trebol n'a pu terminer qu'à la 6e place et ou Arazi Boko et Radieux ont aussi été décevants !