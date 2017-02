Grand Prix de Paris : l'événement sera-t-il le quinté ?

+

Incertitude pour le quinté dans le Grand Prix de Paris

Ce sera dimanche prochain à Vincennes, le dernier d'ailleurs du meeting d'hiver, puisque début mars Auteuil prendra le relais. À ce jour, ils sont encore 19 engagés mais 3 d'entre eux seront en piste jeudi prochain et d'autres ne paraissent pas avoir de chances évidentes.



Je pense que ce sera l’événement à au moins 14 partants. Il faut l'espérer car c'est le challenge de Bold Eagle, qui espère remporter la Triple Couronne : Prix d'Amérique, Prix de France et Prix de Paris.



À signaler d'ores et déjà parmi les partants sûrs Ustie Haufor. Christian Bigeon trouve sa jument en pleine forme, et elle ne sera pas dérangée par la longue distance. Il alignera également Tiego d'Etang qui, m'a-t-il dit, a toujours fait l'arrivée de cette épreuve jusqu'à présent.

Le jour de Propulsion ?

Le champion suédois de Daniel Reden (qui vient de revenir de Suède pour les belles épreuves à venir) peut enfin remporter sa course, jeudi 23 février, dans le Prix du Plateau de Gravelle à Vincennes. Il a tiré le 1, à la corde, sur 2.100 m, mais trouve des adversaires largement à sa portée. Malheureux dans le Prix de France, il doit cette fois l'emporter. Dimanche 26 février, Daniel Reden aura Lionel dans le Prix de Paris.

Ça gaze pour Christophe Soumillon

Il trouve de belles montes depuis quelques jours et est en avance maintenant sur le début d'année de Pierre-Charles Boudot de 2016. On le sait, il veut reprendre le record de victoires cette année et, à 17h mardi 21 février, il avait déjà remporté la 1ère course de Lyon-La Soie, pas loin de son 30ème succès depuis le début de l'année. Cela dit, c'est Pierre-Charles Boudot qui est favori du quinté de mercredi 22 février, le Prix de Sainte-Maxime, à Cagnes-sur-Mer, avec Xotic.

Revoilà Enghien au trot

C'est la reprise des courses sur l'hippodrome en 2017 ce mercredi 22 février et, on le sait, il n'y a plus que du trot, l'obstacle étant relégué à Compiègne. 7 épreuves sont prévues en réunion 5 et en semi-nocturne à partir de 16h30, avec les meilleurs drivers et en vedette pour moi Classic Haufor, qui était initialement engagée dans une course plus relevée dimanche prochain. Elle dispute la 1ère épreuve, le Prix de Noirmoutier.