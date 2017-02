+

Décès de Jérôme Bernardet : obsèques jeudi 23 février

Elles ont lieu en Seine-et-Marne. Je me ferais votre interlocuteur auprès de sa famille pour exprimer notre émotion et notre compassion. Merci encore à vous tous de vos messages de soutien et souvent de souvenirs.

Plus que 13 dans le Grand Prix de Paris dimanche 26 février

Les responsables du trot hésitent encore à choisir ou pas le quinté. Si un trotteur revient, ce sera le cas à 14. Sinon, deux courses de C et de vieux fourniront les partants de l’événement.

Les favoris décevants à Cagnes-sur-Mer

Pour la réunion de galop de mercredi 22 janvier, ce qui n'est pas encourageant pour la suite. Dans le quinté, le Prix Sainte-Maxime, Xotic n'a terminé que 7ème avec Pierre-Charles Boudot. Dans la 4ème course, le prix de Porquerolles, la Rouget Khyrova a terminé dernière. Bon.

Très très beau quinté à Vincennes jeudi 23 février

Le Prix du Plateau de Gravelle, avec des champions, ils sont 14, et un grandissime favori qui devrait l'emporter : Propulsion, 4ème du Prix d'Amérique et 6ème malheureux du Prix de France.

Le palmarès des EpiqE Series 2016

Au galop, c'est la brave jument de Jean-Pierre Gauvin qui l'emporté, Siljan's Saga. Maxime Guyon est le meilleur cavalier, Aidan O'Brien le meilleur entraîneur pour son triplé dans le Prix de l'Arc de Triomphe, et l'écurie Godolphin le meilleur propriétaire. Au trot, la victoire est bien sûr pour Bold Eagle. Franck Nivard, Sébastien Guarato et Pierre Pilarski remportent logiquement les autres trophées.