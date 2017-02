+

Thierry Jarnet raccroche

Il a annoncé sa décision vendredi et m'en a expliqué la raison. Il souffre d'un genou depuis une chute en automne dernier et cela exige des soins alors que son autre genou commence également à l'inquiéter. À près de 50 ans (il les aura le 24 mars prochain), il a donc décidé de privilégier sa santé et ses proches et d'arrêter la compétition.



Dommage car il a été un jockey talentueux, respectable, et surtout très correct avec la presse comme avec ses entraîneurs et ses collègues.



Dans Paris turf de samedi, Freddy Head dit qu'il améliorait les chevaux ! Criquette Head et Olivier Peslier lui rendent également un hommage sincère. Pour le moment Thierry Jarnet n'a rien décidé de son avenir mais il ne sera pas entraîneur m'a-t-il dit.



Il aura disputé en gros 20.000 courses depuis ses débuts dans les années 90 pour 2.000 victoires, quatre cravaches d'or et quatre Prix de l'Arc de Triomphe avec Subotica, Carnegie, et bien sûr Treve en 2013 et 2014 avant de terminer 3e en 2015 avec la championne de Criquette. Mes meilleurs vœux Thierry pour le futur.

Beaucoup d'inters sur ce site à l'occasion de la dernière réunion dominicale de l'hiver à Vincennes. Trois des 13 partants du Prix de Paris sont évoqués dont bien sûr Bold Eagle.

Lettre ouverte aux ministres de tutelles des courses

Sous l'égide de Pascal Boey le très réactif président du syndicat des propriétaires de trotteurs, des lettres ont été envoyées dans les ministères pour s'inquiéter d'une situation des courses qui se dégrade au profit de la Française des jeux et demander un retour à une TVA de 5,5% pour redonner de l'envie aux propriétaires de courses. Faute de quoi il pourrait y avoir dit cet appel lancé par une vingtaine d'associations des réactions vives des travailleurs concernés. Tous tiendront dans ce sens une conférence de presse lundi prochain au Salon de l'Agriculture.

Peut-être des débrayages mardi prochain pour la reprise d'Auteuil.

Cela tangue chez les employés de France galop. Des négociations sont toujours en cours ce week-end.

Belle réunion à Vincennes avec la Journée des Turfistes.

On l'a déjà évoquée. Deux épreuves seront associées à des organisations de turfistes et il y aura des rencontres dans le grand Hall avec des journalistes spécialisés. Sur la piste il y a de belles épreuves notamment le pick-5.