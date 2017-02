+

Une très belle ambiance à Vincennes

Pour cette dernière dominicale avec de belles épreuves. J'ai eu le plaisir de retrouver des internautes sympathiques avec lesquels on a parlé du site et de Jérôme. Merci à eux et à vous tous de votre assiduité.

Les vidéos, pas si mal.

Evidemment pas de problème pour Guarato. Pierre Levesque a terminé second et ce fut en dents de scie pour la famille Bigeon : pas top dans le quinté, mieux dans les autres courses. La semaine prochaine il y aura des propos d’entraîneurs d'obstacles.

Les bons vainqueurs du jour ..

Canadien d'Am au monté tout comme Arlington Dream remarquable en cette fin de meeting et aussi Alphéa Barbes net lauréat du Pick-5 . Celle-là est vraiment en pleine forme. Concernant les Bigeon du Grand Prix de Paris, l’entraîneur a expliqué qu'Ustie Haufor avait eu un coup de mou dans le dernier tournant avant de repartir dans la ligne d'arrivée mais qu'en revanche Tiego d'Etang revenait bien. Il sera de nouveau à suivre à Caen et à Enghien-les-Bains ces prochaines semaines.

Du vin à Vincennes !

C'est dans l'air, le contrat n'est pas signé mais l'idée est avancée. Un vigneron devrait s'installer dans les semaines à venir près de la descente de l'hippodrome pour y cultiver du vin rouge dans le cadre de la biodiversité chère à la mairie de Paris. Seul problème : Il faudra attendre trois ans pour la première récolte.

Les dirigeants du trot s'affichent

Ils portaient tous ce dimanche le badge "Sauvons les Courses" en référence à leur initiative récente d'envoyer une lettre à leurs ministres de tutelle pour leur faire part de leurs multiples inquiétudes. Ce lundi aura lieu une conférence de presse au Salon de l'Agriculture pour confirmer cet appel et mieux l'expliquer aux médias présents.