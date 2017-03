+

Réagir

Isabelle Mergault à Vincennes

La comédienne et pensionnaire des "Grosses Têtes" a souhaité être présente sur l'hippodrome de Vincennes pour y tourner une scène de "Thé ou Café" sur France 2. Elle apprécie beaucoup le trot. L'émission sera diffusée dans une quinzaine de jours.

Le 1er gagnant d'André Fabre

Il l'a scellé à Chantilly jeudi 2 mars dans le Prix de la Haute Taille, où son inédite Via Ravenna l'a fait dans un bon style. À signaler qu'il a depuis peu 71 ans. C'était aussi le 1er gagnant de Vincent Cheminaud, de retour d'Asie.

Jefferson Smith me plait

J'aime bien faire confiance en début d'année à des apprentis. Celui-là a déjà une petite carrière mais il a commencé fort l'année par des victoires et des places, et je pense qu'il est à suivre en ce moment car il est surcoté.

Cash Gamble au galop dans le quinté

Jeudi 2 mars à Vincennes dans le Prix Émile Allix Courboy. Il était pourtant bien à l'entrée de la ligne d'arrivée mais il a échappé à JMB. Du coup, le succès est revenu pour cet avant-dernier quinté de l'année à l'inconstant Tallien, coté à 56/1. À signaler que Blue Grass s'était aussi montrée fautive, au départ elle.

Les palmarès de l'hiver

C'est l'une des informations données par les dirigeants du trot ce jeudi (voir édito). C'est sans surprise l'écurie Pilarski qui est le meilleur propriétaire grâce à Bold Eagle, avec plus d'un million d'euros de gains pour neuf victoires seulement.



L'écurie de Matthieu Abrivard arrive en 2ème position, devant celle de Christian Bigeon, avec 16 victoires. Sébastien Guarato est le meilleur entraîneur, devant Jean-Michel Bazire, Franck Leblanc, Chrisitan Bigeon et Thierry Duvaldestin.



JMB est le meilleur driver avec 62 succès devant Franck Nivard (56) et Éric Raffin (38). Enfin, Yoann Lebourgeois est le meilleur au monté devant Alexandre Abrivard et Mathieu Mottier.

Les 3 ans au rendez-vous au monté

Toujours jeudi 2 mars à Vincennes, dans le Prix Ali Hawas. Evidence Roc, la favorite, s'est à nouveau imposée dans un bon style. Quant à Eye of the Storm, il a confirmé son invincibilité en remportant le Prix Félicien Gauvreau, sa 4ème course pour autant de tentatives.