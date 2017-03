Contrôle positif : Bertrand Le Beller sanctionné

+

Deux interviews dont une pour le quinté de ce dimanche 5 mars. Il faut dire que de nombreux pros avaient évité la réunion de mardi 28 février qui a été annulée pour cause de grève des employés du site. À noter un propos intéressant sur la décharge attribuée aux cavalières en plat.

Björn Goop mal assis vendredi 3 mars à Cagnes-sur-Mer

Il était favori dans trois des quatre premières épreuves de la réunion et il a fait fanny. C'est rare et dommage pour notre dernière minute du quinté surtout, Red Rose America, qui, à force de résister en tête à toutes les attaques, a sombré dans la ligne d'arrivée.

Bertrand Le Beller sanctionné

L’entraîneur-driver d'Evidente Roc, lauréate jeudi 2 mars à Vincennes de la 2ème course, vient d'être suspendu un an à la suite du contrôle positif d'une de ses pensionnaires arrivée 4ème en province, à Castéra-Verduzan, en octobre dernier. Une sanction qui paraît sévère quand même. Il devra également payer une amende de 15.000 euros. Bon, on peut penser que sa fille Émilie va prendre le relais.

Retour gagnant dans une course premium pour James Reveley

La Cravache d'Or de l'obstacle avait été blessée l'an passé, et après une petite course provinciale il n'a pas éprouvé de difficultés pour remporter une épreuve de Fontainebleau ce vendredi 3 mars, avec un bon Macaire.

Jacques Myard écrit

Le député-maire de Maisons-Laffitte vient d'écrire au ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll pour lui demander de suspendre l'expérimentation de live betting envisagée ce mois par la Française Des Jeux. En tant que président du groupe cheval à l'Assemblée, il parle d'une concurrence déloyale pour le secteur équestre. On attend la réponse du ministre.