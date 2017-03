+

Guy Cherel de nouveau sur les programmes

Après ses trois mois de suspension et l'intermède réalisé avec succès à Pau par sa compagne Isabelle Pacault dont on peut regretter qu'elle ne parle pas à RTL. Il présente plusieurs sauteurs ce dimanche dont son champion en quête d'une réhabilitation Blue Dragon qui retrouve David Cottin.

Douze courses ce dimanche

Huit plus quatre épreuves qui avaient été annulées mardi dernier pour cause de conflit social. Les courses vont se dérouler normalement cette fois puisqu'un calendrier de négociations a été établi et accepté par toutes les parties prenantes.

Combien de non partants ?

À cette heure il y avait le 13 dans le quinté prévu en 7e course mais des rumeurs circulaient sur deux autres chevaux et malheureusement le PMU n'était pas en mesure de les confirmer. Parmi ces deux concurrents Tamezzo notre inter de Yannick Fouin . Je reste dans le flou hélas...

À suivre ce dimanche

Les Macaire et les Nicolle venus en force avec qualité et quantité (voir nos pronostics de toutes les courses). Pour les jockeys j'ai noté que David Cottin sera en piste à huit reprises.

Arlington Dream de peu

Comme prévu le champion de Philippe Allaire a fait un numéro dans la course monté mais il était temps pour lui que le poteau arrive car Alpha Saltor en grande forme en cette fin d'hiver a fini très vite pour s'incliner de peu. C'est la note de ce Prix Henri Desmontils.

Le PMU sort un nouveau slogan

Pour gagner il suffit de parier sur le bon cheval et le bon cheval c'est vous ! Et sa nouvelle signature est : "Pariez sur vous !" Une façon pour l'opérateur d'accompagner chaque turfiste et de décliner ce slogan pour toutes les activités hippiques et poker. Cette campagne va s'afficher à partir de lundi prochain sur les murs et sur le digital.

Surprise à l'arrivée du Prix de Sélection à Vincennes

On attendait Carat Williams, Diego du Guelier, Doberman, Charly du Noyer et on a vu un discours Joyeux à 50/1, devant Dreammoko à 30 et Black d'Avril à 60/1 ! Les trois concurrents les plus abandonnés avec une superbe réduction kilométrique. Heureusement que c'est arrivé à la fin...