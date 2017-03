+

Ils seront 14 dimanche dans le Critérium de vitesse de la Cote d'Azur.

À Cagnes-sur-Mer avec comme favoris Timoko et Un Mec d'Heripré qui ont tiré le 4 et le 8 à la corde. Anna Mix s'élancera avec l'as et Yohann Lebourgeois et Up And Quick sera à ses cotés avec le 2. Au second poteau sur 1.609 m Call Me Keeper avec Franck Nivard s'élancera de la ligne 12(on y reviendra).



La réouverture de Saint-Cloud samedi

Avec le Quinté mais pas d'épreuves majeures, la principale sera une Listed.

Des notes dans le GNT de mercredi

Qui s'est réduit à un déboulé final. Au Heat, Avenir de Blay était très bien selon Tony Le Beller, en course il a reculé et à l'arrivée on apprend qu'il était fatigué ! Violine Mourotaise, elle, a été balancée contre la corde. À reprendre dès sa prochaine sortie.

Reprises des dimanches au Galop à Auteuil

Ce sera donc dimanche prochain en espérant que tout se passera bien dans le Quinté. À ce sujet l'un des deux cavaliers mis à pied, Arnaud Duchêne a décidé de faire appel de la sanction de 20 jours d'arrêt. L'entrée sera à cinq euros et il y aura des animations pour les petits comme d'habitude.