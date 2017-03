+

Deux inters après un forfait de dernière minute dans le quinté de dimanche à Auteuil. Il est ouvert et ce sont, je crois, deux bons outsiders. À voir et à revoir...

Un geste de France Galop

C'est son sympathique Directeur Général, Olivier Delloye, qui me l'a confirmé ce jour. Les 1.000 premiers entrants dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil recevront un bon de deux euros chacun. Un geste après le quinté tronqué de la semaine dernière.

Des professionnels préparent une action

D'ici quelques semaines pour demander la suspension de l'autorisation faite à la Française des Jeux d'expérimenter le live Betting sportif dans une centaine de lieux de paris sur toute la France. Cela, on le sait, les inquiète. Ils ont peur que les paris hippiques en fassent les frais au profit des paris sportifs et qu'en conséquence leurs métiers soient touchés. On ne sait encore quelle action mais ils évoquent un acte important. Parmi eux Thibault Lamare, Yannick-Alain Briand, Christophe Soumillon, Thomas Bernereau, Matthieu Abrivard, ou Jacques Ricou.

Encore un décès attristant

Celui de Michel Bertheau qui fut pendant très longtemps le responsable des restaurants des hippodromes du trot. Il n'était âgé que de 65 ans et c'était un homme serviable et estimé de ses employés comme du public de ses établissements. Il a été victime lui aussi d'un cancer.

À suivre ce samedi à Saint-Cloud.

Pour la reprise des courses plates la listed Prix Rose de Mai avec quelques concurrentes qui ont déjà pour objectif le Prix de Diane notamment la Head Listen It et la Wertheimer Cosmique.C'est la 4e course du jour.