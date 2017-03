+

Encore une fois deux inters pour le difficile quinté d'Auteuil ce dimanche avec 18 partants venant de tous horizons. Il s'agit de deux outsiders très séduisants selon moi. Ils font d'ailleurs partie de mon pronostic.

Auteuil maudit ?

On espère que non après deux réunions qui ont mal tourné. La première n'a pas eu lieu pour cause de conflit social et la seconde a fait couler beaucoup d'encre et de salive à l'issue d'un quinté abracadabrantesque. On peut penser que cette fois-ci les cavaliers ne se tromperont pas de parcours et aussi que les organisateurs auront cette fois également tout mis en œuvre pour que cela se passe mieux ! À noter donc que les 1.000 premiers spectateurs joueurs sur l'hippodrome se verront remettre des bons gratuits de jeux. Le quinté est dans une course de haies classique sans problèmes particuliers.

Et c'est la reprise des Dimanches au Galop.

Avec de multiples animations pour les petits et des stands de découverte des courses. Les entrées sont gratuites pour les moins de 18 ans et de cinq euros pour les aînés.

"L'Équipe" va suivre un peu plus les courses

C'est une précision apportée vendredi par les responsables du Marketing Commun des Courses. Le quotidien sportif a été approché et va faire plus que d'habitude. D'ailleurs mon confrère Stefan L'hermitte était vendredi à Chantilly pour y faire le portrait d'une personnalité.

Une belle réunion 3 à Cagnes-sur-Mer.

En marge du Critérium de Vitesse il y a aussi quelques bons éléments sur la piste comme Boss du Meleuc, Tell Me No Lies, Romanesque, Roberta Zack ou Colonel Bond.

Et à Auteuil aussi

Avec sans doute une grande journée Macaire. Le maître entraîneur délègue neuf sauteurs dont les bons Edward d'Argent, Storm of Saintly et Cadeau d'Estruval. À suivre également l'excellent Kepa/Cottin Capivari cette fois sur le steeple.