+

Réagir

Quinté du 15 mars à Laval : Bugsy Malone fait son numéro

Quelle rentrée ! Mis dans du coton durant le meeting d'hiver par Philippe Allaire, Bugsy Malone a impressionné dans le Grand Prix du Conseil départemental de la Mayenne et sa campagne de printemps s'annonce remarquable. Parti à sa main, assez loin au 1er passage, il s'est rapproché sans effort dans la ligne d'en face avant de se détacher dans le dernier tournant pour s'imposer avec 4/5 longueurs d'avance sur un peloton atomisé par son accélération.



2ème, Violine Mourotaise nous a fait plaisir car elle venait d'être malheureuse à Amiens dans le GNT. JMB a bien terminé pour prendre la 3ème place à Belline d'Urzy, distancée après enquête. Dominique Cordier indiquait le quarté en 6 car le 5ème, à 100/1, a été Virgious du Maza. 6ème, Uniflosa Bella a effectué elle aussi une bonne rentrée. Elle vise le Trophée Vert et est à suivre dès sa prochaine sortie.

La clameur de Cheltenham

C'est sympa pour ceux qui peuvent suivre le Festival de l'obstacle sur Equidia. Le public, très nombreux en semaine - c'est un événement là-bas -, applaudit à chaque départ comme on applaudirait les gladiateurs dans l'arène. Ils applaudissent beaucoup aussi, je l'ai vu, quand un cheval tombé se relève après quelques instants de doute.

Manifestation contre le live betting de la FDJ : ce sera a priori le 29 mars

Les jeunes ou pas jeunes pros des courses ont demandé à la préfecture de Paris l'autorisation de manifester dans les rues de la capitale ce mercredi 14 mars pour dans 15 jours. Ils protestent contre l'autorisation de live betting accordée à la Française des Jeux sur les paris sportifs, et ils souhaitent se rendre de la Porte Dorée à Bercy, avec quelques chevaux et leurs vans. À suivre.

Les vieux font de la résistance en obstacle

Shannon Rock, toujours au haut niveau à 11 ans, a terminé 3ème de sa course rentrée sur les haies à Compiègne, mercredi 15 mars. Il vise encore une participation au Grand Steeple. Pythagore, appartenant à Jean-Pierre Colombu, a lui terminé 4ème à 12 ans.

Fabrice Favetto Bon nouveau directeur marketing de France Galop

Il succède à Jean-Christophe Giletta, a 47 ans, est un spécialiste de l'organisation d’événements qui a beaucoup travaillé dans le football, à l'organisation de la Coupe du monde 1998, au PSG et au Mans. Il a aussi co-fondé il y a une dizaine d'années une écurie de groupe au galop. Il va avoir pour objectif de préparer l'ouverture du nouveau Longchamp, et surtout de créer de nouvelles offres pour attirer un public plus nombreux sur les hippodromes. Bonne chance !