Aladin d'Ecajeul : ça devient grave

Trois interviews pour le quinté de ce dimanche 19 mars à Saint Cloud, avec pour l'instant 17 juments toujours engagées. Ce sont des outsiders qui peuvent se révéler spéculatifs. À voir et revoir.

Le 18 non partant dans le quinté de ce samedi 18 mars

Le numérotage ne change pas puisque c'était le plus petit poids.

Arrivée de chevaux en vue à Caen vendredi 17 mars

Dans le quinté, le Prix de Cauvicourt, avec des trotteurs. Claude Piersanti vous a indiqué comme beaucoup la bonne combinaison en 7. Ave Avis s'est donc réhabilité alors que Tiego d'Etang n'a pas dérogé, hélas, à ses habitudes. Longtemps attardé, il a terminé fort mais 5ème. Cela devient grave pour Aladin d'Ecajeul, non placé. Je pense que sa fin de carrière est proche.

Florence Amalou est partie

Elle était la responsable d'Equidia Life depuis le début de la chaîne. Elle a quitté la chaîne. Dommage car elle est sympathique.

La gamme des prix des entrées de l'Arc de Triomphe

Je me suis rendu sur le site de France Galop pour constater que la palette est large. Elle part de 12 euros jusqu'à 250 euros pour une place assise devant le poteau d'arrivée. N'oublions pas que, contrairement à d'autres sports, il ne faut pas que regarder mais aussi jouer sur place.

Une nouvelle façon de se faire de la pub

Guy Pariente, l'un des plus importants propriétaires du moment qui a été un temps le producteur de l'ami Bernard Mabille, a un étalon qui réussit particulièrement bien depuis 2/3 ans. C'est Kendargent, dont les produits aiment bien le lourd. Pour mieux le faire connaître, il a décidé de sponsoriser, via son haras de Colleville-sur-Mer, quatre courses du calendrier, dont le Prix des Réservoirs et le Prix de la Grotte, qui sont recherchés. Ils seront associés à son étalon, un moyen pour lui de rehausser peut-être encore plus sa valeur. Bien joué.