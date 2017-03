+

Réagir

Nos vidéos

Encore et toujours trois inters pour le quinté au féminin de ce dimanche et finalement deux des trois font partie des favorites. À voir et revoir.

Les nocturnes reprennent mardi

À Vincennes après l'interruption du meeting d'hiver. Le premier quinté en nocturne aura lieu vendredi prochain et elles vont se poursuivre à Paris jusqu'au 30 juin. Ensuite direction Cabourg pour l'été.

André Fabre favori du 1er groupe en France

C'est ce dimanche à Saint-Cloud dans le Prix Exbury, la 6e course de la réunion. Ils sont dix au départ et Cloth Of Stars paraît un coup sûr dans les trois car c'est le plus titré. Il reste sur une 3e place dans le Grand Prix de Paris.

Dominique Bressou revient en forme

Il a remporté avec un bon Papot une course d'inédits bien nés à Auteuil. Son nom : Echiquier Royal. Il a une écurie redoutable donc attention à lui dans les semaines qui viennent.