En mémoire d'un jeune jockey

Le quinté du jour est associé, on doit le rappeler, à un jeune cavalier décédé en course. Il s'agit de Benjamin Boutin. D'autres se sont blessés en province ces derniers jours comme Ervan Chazelle en obstacles, Clément Frecelle et Vincent Viel au trot. Prompt rétablissement à eux. Umberto Ruspoli lui longtemps blessé a fait un retour gagnant en Asie ce dimanche matin.

Sauvons le cheval en piste mardi

C'est le mot d'ordre des Jeunes professionnels de la filière qui battent le rappel pour se faire entendre des Pouvoirs Publics. Mardi une course sera dénommée ainsi à Amiens en signe de solidarité à l'occasion de la réunion principale de la journée.

Les explications pour Tom Mix

Décevant dans le quinté de samedi. Eh bien il n'y en a pas. Son entourage ne comprend pas et a peur que le sauteur ait pris du mauvais vouloir durant l'hiver. Niquos lui a encore été décevant dans la dernière samedi. Il a sans doute besoin de repos après sa campagne hivernale.