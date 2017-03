+

Réagir

Déjà une belle réunion à Vincennes samedi 25 mars

Pour la reprise des diurnes, également, mais plus clairsemées qu'en hiver. Il y a notamment le Prix du Bois de Vincennes, avec le champion de Jean-Michel Bazire Aubrion du Gers.

Reprise des "after work" à Vincennes vendredi 24 mars

Des lieux de rencontres qui ont de bons succès. Ce mardi 21 mars, pour la reprise, c'est le Thierry Duvaldestin Uno Dancer qui est à suivre au monté dans la 2ème course, le Prix Bernard Simonard.

Quelques rappels de certains chiffres du PMU

À l'issue d'une conférence de presse lundi 20 mars dans la matinée. En 2016, les enjeux ont chuté de 1,1% tout compris mais la tendance est meilleure en ce début 2017 où, notamment, il y a une stabilisation des comptes PMU. Le boost ordre et le report plus marchent bien. Le premier progresse de 3% le dimanche, le second a augmenté son chiffre d'affaires depuis sa création de 30%.