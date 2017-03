+

1.000 succès pour Pierre-Charles Boudot

Il y est arrivé ce mardi 21 mars à Chantilly, avec un galopeur d'André Fabre, Rakjumar. Un cap logique pour celui qui enchaîne les succès depuis plusieurs saisons, est âgé de 24 ans et a remporté son 1er succès en 2009, avant de battre l'an passé le record de victoires et de remporter la Cravache d'Or.

Le 6 non partant dans le quinté d'Agen mercredi 22 mars

Grosbois ouvre de nouveau ses portes au public

Le domaine où sont entraînés les trotteurs le fera le samedi 1er avril prochain (ce n'est pas une blague), à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. Une occasion de voir les artisans sur place et notamment la maréchalerie.

Réunion de la Dubaï World Cup sur l'hippodrome de Meylan samedi 25 mars

6 groupes 1 sont au programme et coté champions Arrogate sera de la partie. C'est celui qui a battu California Chrome, de même que Postponed et les Aga Khan Vazirabad et Zarak.

Franck Nivard encore en vedette

Il donnera le mercredi 5 avril prochain le coup d'envoi du quart de finale de la Coupe de France de football qui va opposer Avranches au PSG. Ce sera à Caen, et si le driver est de la partie c'est parce qu'il est originaire d'Avranches et que le PMU est partenaire de la Coupe.