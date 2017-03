+

Deux interviews pour le beau quinté de ce samedi 25 mars à Vincennes, le Prix Jean Cabrol, une épreuve ouverte avec deux chances pour des places. À voir et revoir, avec en prime un petit bonus.

Nouveaux horaires du quinté

C'est un rappel. Les week-ends, en raison de l'élection présidentielle, les quintés du samedi et du dimanche sont avancés, et ce jusque fin mai, à 14h45 au lieu de 15h17. Méfiance donc. Ce samedi 25 mars, c'est toujours la 3ème course.

Milord Thomas sur la touche

Il est blessé et ne disputera pas le Grand Steeple. Son entourage espère le revoir en piste à l'automne.

Bonnes nouvelles sur les fronts de la revendication

C'est la présidente du groupe cheval à l'Assemblée nationale, Anne-Catherine Loisier, qui l'a fait savoir. Le Parlement européen est en train de revenir sur la législation mise en place sur la TVA pour la filière équine. Il invite les députés à une plus grande flexibilité à l'avenir. Cette décision est un signal fort, pour elle, du poids économique de la filière. À suivre.

Jean Arthuis représentera Emmanuel Macron le 5 avril prochain

À la rencontre entre les candidats à l'élection présidentielle et les membres de la filière. L'ancien ministre de l'Économie et des Finances a été propriétaire de chevaux. En principe, François Fillon sera présent, lui, sur l'hippodrome de Saint-Cloud.

Les semi-nocturnes ont flambé à Cagnes-sur-Mer cet hiver

Claude Piersanti m'en avait parlé et Sylvain Copier y revient dans Paris Turf. Les enjeux, en passant des nocturnes aux semi-nocturnes, sont passés de 30 à 47% au PMU, et ils ont également augmenté de 12% sur le champ. Les dirigeants locaux veulent les garder. Le seul à y perdre, comme ce serait le cas à Vincennes, est le restaurant puisque les épreuves se finissent plus tôt.