Un rappel : le nouvel horaire du quinté

À 14h45 les samedis et dimanches jusqu'au 7 mai en raison des élections présidentielles. Et je rappelle aussi que l'on a dû avancer nos montres d'une heure pour passer à l'heure d'été.

Pas de vidéos pour le quinté de ce dimanche

Elles étaient pour celui de samedi à Vincennes puisqu'il n'y a pas eu de courses d'obstacles en région parisienne cette semaine. Cela va, hélas, se reproduire avec les choix des réunions qui ont été faits.

Une belle réunion de trotteurs aussi à Reims

Pour les amateurs, sur le bel hippodrome de Gilles Jeziorski avec un Pick 5 qui tient la route.

Festival Soumillon à Dubai

À mi-réunion il a déjà remporté deux épreuves dont l'une avec l'Aga Khan/Royer Dupré Vazirabad. Je suis content pour l’entraîneur mais il l'a bien monté. À suivre...

Des surprises dans le quinté de Vincennes

Ou le favori Umbridled Charm l'aurait emporté sans un départ catastrophique .. Bon il a eu le mérite de revenir terminer fort 3ème . La dernière minute Blue Grass s'est enlevée dès le départ , les vidéos ont déçu et c'est le Bergh Opitergium qui s'est imposé à 30/1 alors que 2 outsiders ont terminé 4ème et 5ème . Je n'ai pas tout compris comme beaucoup.

Belle rentrée de Bellissima France

Elle s'est imposée sans coup férir mais Bohemian Rhapsody l'a tout de même bien titillée. Elle demeure donc invaincue depuis le début de l'hiver.

Aubrion domine Lionel

C'était le match de la journée à Vincennes et les deux champions se sont livrés un beau duel avec Valko Jenilat. Finalement Aubrion du Gers s'est imposé facilement et il conserve son invincibilité. Lionel est venu reprendre la seconde place à Valko et le crack de JMB a confirmé que s'il n'était pas hongre il aurait pu participer avec succès au Prix d'Amérique. En attendant il va recourir à Vincennes dans un mois puis à Caen.

Greg Benoist second

À Dubai d'une course remportée par un Japonais et où Zarak a terminé 3e avec Soumillon. Les français se sont bien comportés.