Déjà la 2ème étape du GNT à Marseille-Borély

C'est le quinté de mercredi 28 mars avec 16 partants, des locaux pour la plupart. Le 1er des trois poteaux de départ est bien représenté. Mes favoris en font partie.

Le galop cherche des sous

Pour combler un déficit prévu en 2018. Il faudrait une trentaine de millions d'économie, et mon petit doigt me dit que ce sont des courses PMH, sans PMU donc, qui vont être impactées, et c'est dommage car ces épreuves le plus souvent sur des hippodromes de province donnent envie à des néophytes de jouer et sont un lieu de partage pour beaucoup. Espérons que la potion sera partagée.

Le compliment d'Alain de Royer Dupré

L'entraineur de l'Aga Khan a déclaré après la victoire de Christophe Soumillon sur Vazirabad dans une des épreuves de Dubai samedi 25 mars : "Il faudrait montrer la vidéo de la course dans les écoles de jockeys pour apprendre aux jeunes la bonne façon de monter et de gagner". C'est sympa pour l’intéressé.

Plus de courses de lévriers à Londres

Snif : le dernier cynodrome de la capitale britannique vient de fermer ses portes. L'envie n'y est plus et on va construire un immeuble à la place. En région parisienne, il y en a encore, notamment à Barbizon.