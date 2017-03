+

Réagir

Nos vidéos

Deux interviews pour le prix de série de dimanche 2 avril à Saint-Cloud, le Prix d'Aquitaine, un quinté qui réunit 16 partants et un entraîneur confiant. À voir et revoir.

Les jeunes pros de la filière cheval enchaînent

J'ai joint Thibault Lamare, leur porte-parole, qui veut rester attentif à ce qui va maintenant se passer en rencontrant à la fois les instances dirigeantes du secteur équin et aussi les associations de turfistes pour les mobiliser encore plus. Sans parieurs ni propriétaires, il n'y a pas d'enjeux, dit-il, et évidemment c'est vrai.

James Reveley absent un mois

Il s'est blessé samedi dernier, non pas en Irlande, mais en Écosse, et a une fracture du péroné. Cela dit, il devrait heureusement être rétabli pour le week-end du Grand Steeple, les 20 et 21 mai prochains.

Abu Dhabi partenaire des Poules d'Essai

L'émirat s'est investi en faveur des deux épreuves des 13 et 14 mai prochains. Il ajoute 50.000 euros à chaque fois pour être présents ces jours-là. La dotation pour les mâles passe donc à 600.000 euros et à 500000 euros pour les pouliches. Ce n'est pas encore la parité. L'accord porte également sur une vente de pur-sangs ce jour-là, et sur une course de chevaux arabes. Après Dubaï et le Qatar, l'émirat s'intéresse de plus en plus aux galopeurs.