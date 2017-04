+

Réagir

Nos vidéos

Deux interviews toujours pour le quinté de ce dimanche à Saint-Cloud. Ils sont 16 au départ de ce handicap et un entraîneur est assez chaud. À voir et revoir...

Le second groupe de galop

C'est le Prix Edmond blanc, la 5e de Saint-Cloud avec 12 partants dont deux roturiers favoris: Kourkan et dicton. C'est le pick 5.

Reims se défend

Son dynamique président a des idées et pour occuper les spectateurs présents pour son 2e dimanche consécutif de courses il a ajouté au programme PMU quelques courses PMU pour avoir une journée pleine de 14h à 20h. À noter qu'il fait gagner par tirage au sort des baptêmes de sulkys aux spectateurs présents. C'est la réunion 4 de la journée.

Le Trophée vert reprend

Pour 14 étapes de province sur l'herbe. L'an passé c'est Tagada Tagada qui l'avait emporté. Elle n'est pas au départ de la 1re course, un pick 5, à Nîmes ce dimanche après midi en réunion 5. Mais on la reverra plus tard comme Uniflosa Bella.

Pyromane comme prévu

Malgré un parcours peu évident et un gros poids la classe a parlé et le cheval de Patricia Butel s'imposé devant une impasse hélas King Of Warsaw et ma dernière minute à 20/1 Le Mans qui valait mieux que sa dernière course . Il m'en manque un en ce moment . C'est rageant . Déception avec les 2 Macaire dans cette course qui a vu 2 Butel à l'arrivée !

Un gagnant à 148/1

Cela s'est passé samedi à Caen et il a rapporté 20 euros placé. La drive de M. Gouin !

Edward d'Argent confirme

Il a gagné sans problème la 5e d'Auteuil en étant archi favori. C'est le meilleur quatre ans sur le steeple et il est entraîné comme le second Full glass par Guillaume Macaire.