Deux interviews pour ce dimanche et à l'arrivée le premier à 22/1 et le 3e à 4/1. Merci donc à Antoine Hamelin de sa confiance et aussi de sa monte. Hélas le 2e était le 9e de mon pronostic. À reprendre la dernière minute La Milva massacrée dans la ligne d'arrivée. Je vais la suivre en confiance en espérant que son cavalier sera plus inspiré.

Coup de 3 d'Antoine Wiels à Maure-de-Bretagne

Avec notamment des Marmion. L’entraîneur réalise un super bon début d'année en province et j'attends avec impatience Uniflosa Bella après sa bonne rentrée.

Le coup de colère de Gilles Jeziorski dans Paris Turf

Le Président de Reims a pointé du doigt le problème des dirigeants des Courses de province ayant une réunion d'après midi. Comme il y en a de plus en plus et notamment des détours à l'étranger il n'a pour solution que de faire des courses espacées de 45 à 50 secondes les unes des autres. Et le problème est d'occuper les personnes sur place qui n'ont pas forcément envie de parier sur l'Amérique du Sud ou l'Allemagne. Il cherche donc des animations mais préférerait des temps moins longs. C'est la problématique entre la recette et le spectacle en sachant que sans spectacle il n'y a personne sur les hippodromes !

Ut Win rend 50 mètres

Dans la première étape du Trophée vert à Nîmes. L'autre Laurent Simon Allegro qui était favori termine 3e. La prochaine étape a lieu à Carpentras.

Jimmy Two Times remporte le Prix Edmond blanc à Saint-Cloud

Donc 2/2 pour Dédé le silencieux dans les deux premiers groupes de l'année. Il l'a bien fait mais Dicton second m'a plu car il était dernier à l'entrée de la ligne d'arrivée. Attendu est courageux 3e devant Kourkan gêné par le raffermissement du terrain.